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Регион
27 февраля, 01:50

Эксперт оценил численность остающихся в Курской области боевиков ВСУ

Эксперт Дандыкин: В Курской области остаются 20-30 тысяч боевиков ВСУ

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, представляющий Общероссийскую организацию «Офицеры России», сообщил о присутствии гарнизона ВСУ в Судже. Он оценил численность примерно в две тысячи человек, но думает, что их может быть и больше.

«Говорят, в Судже гарнизон насчитывает около двух тысяч солдат, но их может быть больше», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».

Он отметил, что количество украинских военных в Курской области сократилось, но всё ещё остаётся значительным. По словам Дандыкина, в российском регионе находится 20-30 тысяч ВСУшников. Основная интрига, по его словам, заключается в том, уйдут ли украинские силы, или останутся, ожидая окружения.

Видео с украинским «коридором» для защиты от дронов под Курском появилось в Сети
Видео с украинским «коридором» для защиты от дронов под Курском появилось в Сети

Эксперт добавил, что российским частям остаётся чуть более 11 километров до замыкания кольца, и, если это удастся, получится самое крупное окружение. Кроме того, скоро в регионе начнётся весенняя распутица, что затруднит быстрый отход украинских сил.

«Пока земля ещё твёрдая, они передвигаются по полям, но вскоре такой возможности не будет. В случае отхода потери неизбежны, а оставшись, они только увеличат потери», — уточнил Дандыкин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил журналистам о напряжённой ситуации для украинских войск в Курской области. Он отметил, что российские силы уверенно прижимают украинцев, продвигаясь не только в этом регионе, но и по всей линии фронта. По его словам, позиции ВСУ начали «трещать по швам» под напором российских военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Лия Мурадьян
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