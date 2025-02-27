Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, представляющий Общероссийскую организацию «Офицеры России», сообщил о присутствии гарнизона ВСУ в Судже. Он оценил численность примерно в две тысячи человек, но думает, что их может быть и больше.

«Говорят, в Судже гарнизон насчитывает около двух тысяч солдат, но их может быть больше», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».

Он отметил, что количество украинских военных в Курской области сократилось, но всё ещё остаётся значительным. По словам Дандыкина, в российском регионе находится 20-30 тысяч ВСУшников. Основная интрига, по его словам, заключается в том, уйдут ли украинские силы, или останутся, ожидая окружения.

Эксперт добавил, что российским частям остаётся чуть более 11 километров до замыкания кольца, и, если это удастся, получится самое крупное окружение. Кроме того, скоро в регионе начнётся весенняя распутица, что затруднит быстрый отход украинских сил.

«Пока земля ещё твёрдая, они передвигаются по полям, но вскоре такой возможности не будет. В случае отхода потери неизбежны, а оставшись, они только увеличат потери», — уточнил Дандыкин.