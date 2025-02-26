Украинские войска «трещат по швам» в Курской области, а российские продолжают поджимать их. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в кулуарах международной научно-практической конференции в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

«На данный момент мы фиксируем, что противник реально уже начал трещать по всем швам. И ресурсов у него не хватает. Наши подразделения активно двигаются», — заявил офицер.

Алаудинов добавил, что российские войска уверенным темпом продвигаются вперёд не только в Курской области, но и по всей линии фронта.