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Регион
26 февраля, 10:31

«‎Трещит по швам»: Алаудинову доложили о катастрофе в курском гарнизоне ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ «трещат по швам» в Курской области

Украинские войска «трещат по швам» в Курской области, а российские продолжают поджимать их. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в кулуарах международной научно-практической конференции в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

«На данный момент мы фиксируем, что противник реально уже начал трещать по всем швам. И ресурсов у него не хватает. Наши подразделения активно двигаются», — заявил офицер.

Алаудинов добавил, что российские войска уверенным темпом продвигаются вперёд не только в Курской области, но и по всей линии фронта.

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Напомним, что российские войска за последние пять дней выбили ВСУ из пяти населённых пунктов в Курской области. Сейчас до полного окружения Суджи, откуда началось украинское вторжение, осталось менее 11 километров. Уже сейчас Украина утратила возможность своевременно вывозить оттуда раненых и пополнять запасы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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