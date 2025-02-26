«Трещит по швам»: Алаудинову доложили о катастрофе в курском гарнизоне ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ «трещат по швам» в Курской области
Украинские войска «трещат по швам» в Курской области, а российские продолжают поджимать их. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в кулуарах международной научно-практической конференции в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.
«На данный момент мы фиксируем, что противник реально уже начал трещать по всем швам. И ресурсов у него не хватает. Наши подразделения активно двигаются», — заявил офицер.
Алаудинов добавил, что российские войска уверенным темпом продвигаются вперёд не только в Курской области, но и по всей линии фронта.
Напомним, что российские войска за последние пять дней выбили ВСУ из пяти населённых пунктов в Курской области. Сейчас до полного окружения Суджи, откуда началось украинское вторжение, осталось менее 11 километров. Уже сейчас Украина утратила возможность своевременно вывозить оттуда раненых и пополнять запасы.
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