Видео с украинским «коридором» для защиты от дронов под Курском появилось в Сети
Опубликовано видео с защищающим от дронов коридора ВСУ в Курской области
Вооружённые силы Украины возвели защитные сооружения над дорогой в Курской области, создав безопасный коридор для передвижения автотранспорта. Кадры просёлочной дороги, над которой военнослужащие натянули сетку для защиты от БПЛА, показывает «Военная хроника».
Защитный коридор ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Военная хроника»
Как показала практика, российские беспилотники, работающие на оптоволокне, ранее смогли преодолеть «барьер» и проникнуть под подобную защиту. В связи с этим безопасность логистического коридора ВСУ остаётся под большим вопросом.
Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ построили аналогичный антидроновый логистический коридор под Часовым Яром. Туннели на ключевых участках дороги были защищены сеткой, способной остановить вражеский БПЛА. Life.ru писал, что в России были также представлены новые технологии, предназначенные для защиты техники и граждан от атак украинских беспилотников. Среди новшеств — система сетей «Дарвин» и бронешторы.
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