Видео с украинским «коридором» для защиты от дронов под Курском появилось в Сети

Вооружённые силы Украины возвели защитные сооружения над дорогой в Курской области, создав безопасный коридор для передвижения автотранспорта. Кадры просёлочной дороги, над которой военнослужащие натянули сетку для защиты от БПЛА, показывает «Военная хроника».

Как показала практика, российские беспилотники, работающие на оптоволокне, ранее смогли преодолеть «барьер» и проникнуть под подобную защиту. В связи с этим безопасность логистического коридора ВСУ остаётся под большим вопросом.