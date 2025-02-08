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8 февраля, 18:27

Сеть «Дарвин» и бронешторы: В России представили новые разработки для защиты от дронов

В России представили новые разработки для защиты техники и людей от атак дронов

В России представили новые разработки для защиты техники и людей от налётов беспилотников ВСУ. Среди нововведений — сеть «Дарвин» и бронешторы. Об этом ведущей телеканала 360.ru рассказал генеральный директор ООО «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

Военные защищают свою технику, используя стальные «мангалы», которые помогут прикрыть машины, но окажутся бесполезными для защиты гражданского населения и объектов.

«Поскольку дроны летают самые разные, от двух килограммов до двухсот, практически на свете не существует материалов, которые могут остановить за счёт своих разрывных свойств такой огромный таран с такой огромной кинетической энергией. Чтобы обмануть эту кинетическую энергию, надо её уловить. А для этого и была придумана паучья сеть «Дарвин», её назвали в честь паука Дарвина, который плетёт самую прочную сеть в мире», — поделился эксперт.

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Для защиты от разлетающихся в разные стороны осколков были разработаны бронешторы.

«Когда пролетает дрон в какое-то стеклянное высотное здание, основное, от чего гибнут люди, — это от разрыва стекла. И задержать такие вещи могут специальные рулонные шторы, которые были разработаны нашей компанией», — добавил он.

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Ранее в Росавиации сообщили о возможном снятии ограничений на полёты гражданских беспилотников и открытии для них воздушного пространства над 58 регионами. Главным условием в субъектах должно быть наличие базового уровня реагирования.

Обложка ©

freepik / jcomp

Ольга Сливченко
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