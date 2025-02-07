Росавиация рассматривает открытие неба для БПЛА в 58 регионах

Возможность частичного открытия воздушного пространства для гражданских беспилотников рассматривается в Росавиации. Это может коснуться тех регионов России, где есть базовый уровень реагирования. Об этом рассказал руководитель ведомства Дмитрий Ядров в ходе выставки NAIS-2025.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», — сказал Ядров.