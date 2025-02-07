Росавиация рассматривает открытие неба для БПЛА в 58 регионах
Возможность частичного открытия воздушного пространства для гражданских беспилотников рассматривается в Росавиации. Это может коснуться тех регионов России, где есть базовый уровень реагирования. Об этом рассказал руководитель ведомства Дмитрий Ядров в ходе выставки NAIS-2025.
«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», — сказал Ядров.
Открытие воздушного пространства не рассматривается в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также территориях, входящих в Центральный и Южный федеральные округа.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить все необходимые документы для создания нового класса воздушного пространства, который упростит использование беспилотных летательных аппаратов в России, к 1 июня. Глава государства заявил, что Россия должна стать лидером в сфере беспилотной авиации.
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