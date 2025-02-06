Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда спустя восемь часов
В 05:30 мск в аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Напомним, что они были введены около восьми часов назад в целях безопасности.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Волгоград», — гласит пост.
Напомним, что этой ночью ВСУ атаковали Краснодарский край. Один из сбитых дронов рухнул в районе аэропорта вблизи Приморско-Ахтарска.
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