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Регион
6 февраля, 03:23

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда спустя восемь часов

В 05:30 мск в аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Напомним, что они были введены около восьми часов назад в целях безопасности.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Волгоград», — гласит пост.

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Напомним, что этой ночью ВСУ атаковали Краснодарский край. Один из сбитых дронов рухнул в районе аэропорта вблизи Приморско-Ахтарска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Тимур Хингеев
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