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Регион
5 февраля, 21:11

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Приморско-Ахтарск

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко сообщил о работе средств противовоздушной обороны. Он призвал жителей района к соблюдению мер безопасности.

«Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Просьба не производить видео- и фотосъёмку», — подчеркнул чиновник.

По данным SHOT, жители Приморско-Ахтарска слышали несколько громких взрывов в небе над городом. В результате падения одного из сбитых БПЛА в районе местного аэропорта началось возгорание.

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Напомним, что Кубань была атакована дронами ВСУ и в ночь на 5 февраля. Обломки беспилотников упали на резервуар с нефтепродуктами, спровоцировав пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Илья Пушкарев
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