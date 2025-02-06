Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Приморско-Ахтарск

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко сообщил о работе средств противовоздушной обороны. Он призвал жителей района к соблюдению мер безопасности.

«Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Просьба не производить видео- и фотосъёмку», — подчеркнул чиновник.

По данным SHOT, жители Приморско-Ахтарска слышали несколько громких взрывов в небе над городом. В результате падения одного из сбитых БПЛА в районе местного аэропорта началось возгорание.