Антидроновый тоннель российских военных восхитил поляков

Вооружённые силы России разработали способ борьбы с украинскими FPV-дронами, которые активно действуют на логистических маршрутах в зоне СВО. Это новое нестандартное решение включает в себя создание противодронных туннелей на ключевых участках дорог, важных для обеспечения российских войск. Тоннели выполнены из сеток, которые защищают военную технику от атак беспилотников противника.

Тоннель, расположенный под Часовым Яром, обеспечивает защиту военной техники от атак FPV-дронов с помощью плотной сетки. Его длина составляет примерно два километра, что позволяет надёжно охранять как технику, так и военнослужащих. По словам командира сапёрного подразделения 3-го армейского корпуса, их задачей стало обеспечение безопасности на участке дороги между Артемовском (известным также как Бахмут) и Часовым Яром.

«Мы постоянно совершенствуем эту технологию. Сетки устанавливаются на наиболее открытых участках дорог, чтобы обеспечить безопасность нашей техники в движении. Мы стараемся постоянно увеличить площадь покрытия и совершенствовать технику монтажа, чтобы процесс шёл быстрее», — сказал он, передаёт ИноСМИ.

Статью об антидроновом тоннеля выпустило польское издание Interia. Там отметили, что это недорогой и эффективный способ защиты от БПЛА.