Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи

Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра, сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Наши войска, освободившие сегодня Лебедевку, начали движение вдоль реки в направлении Казачьей Локни, отметил журналист.

«Причём противник фактически сражается в оперативном окружении. Как и вся Суджанская группировка по большому счету. Так как главная дорога снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу теперь находится под нашим плотным дрон-контролем российских операторов. А количество подбитой авто и бронетехники здесь приближается в 400», — написал Подоляка в своём телегам-канале.

По информации военного корреспондента, маршрут из Сум стал «дорогой смерти» для украинских сил. Он указал, что российские войска продолжали наступление к западу от Куриловки, направляясь в сторону Мелового. Также возобновились попытки российских сил войти в Махновку.