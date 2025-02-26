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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 18:39

Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи

Подоляка: ВС РФ берут в клещи ВСУ на юге от Суджи

Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра, сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Наши войска, освободившие сегодня Лебедевку, начали движение вдоль реки в направлении Казачьей Локни, отметил журналист.

«Причём противник фактически сражается в оперативном окружении. Как и вся Суджанская группировка по большому счету. Так как главная дорога снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу теперь находится под нашим плотным дрон-контролем российских операторов. А количество подбитой авто и бронетехники здесь приближается в 400», — написал Подоляка в своём телегам-канале.

По информации военного корреспондента, маршрут из Сум стал «дорогой смерти» для украинских сил. Он указал, что российские войска продолжали наступление к западу от Куриловки, направляясь в сторону Мелового. Также возобновились попытки российских сил войти в Махновку.

Российские «птички» нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа
Российские «птички» нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа

Ранее сообщалось, что в Константинополе (ДНР) закрывается «котёл», где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Украинские военные почти полностью вытеснены из села Улаклы, расположенного всего в двух километрах от Константинополя. Солдаты отступают, но на их пути оказываются бойцы 39-й мотострелковой бригады. Подразделения российской армии успешно замыкают кольцо вокруг противника. Группы ВСУ пытаются укрепиться в районе села Разлив.

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Минобороны России

Александра Мышляева
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