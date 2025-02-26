Российские «птички» нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа

Расчёты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», находящегося в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации, используя FPV-дроны, успешно нанесли удар по логистическим маршрутам Вооружённых сил Украины. Переправлять людей, боеприпасы и провизию по дороге Юнаковка — Суджа в Курской области больше не представляется возможным, сообщает ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что в результате нанесения точных ударов ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике. Были подорваны автомобили, в том числе несколько образцов транспорта иностранного производства, поставленные Киеву из-за рубежа.

«Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль, у ВСУ нарушена логистика и огромные потери в боевиках и военной технике», — добавили в МО РФ.