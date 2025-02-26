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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 08:29

Российская армия совершила стремительный прорыв на 2 километра в Часовом Яре

Марочко: ВС РФ продвинулись на 2 км и заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре

Российская армия смогла захватить более десяти многоэтажных зданий в Часовом Яре в ДНР, продвинувшись на юг города на расстояние свыше двух километров. Об обстановке в населённом пункте рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперёд. Зачищены и взяты под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи», — заявил Марочко.

Российские военнослужащие провели разведку на местности и ликвидировали три минных заграждения. Больших результатов войск РФ достигли на юге города, где захватили брошенные украинские позиции и продвинулись более, чем на 2 км по направлению Ступочек. А в районе населённого пункта Калиновка также улучшено тактическое положение российских сил.

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Ранее Life.ru рассказал, что российские военные вытеснили силы ВСУ из почти последнего оккупированного населённого пункта в ЛНР — Белогоровки. Теперь единственным селом, которое остаётся под контролем украинских войск в республике, является Петровское (украинское название — Вестатовка) в Сватовском муниципальном округе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Наталья Афонина
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