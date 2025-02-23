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23 февраля, 09:28

В Часовом Яре десантники спасли раненого мехвода и отбились от роя дронов

В Часовом Яре ДНР группа десантников 98-й дивизии ВДВ под шквалом вражеских дронов спасла раненого механика-водителя и проводила его до эвакуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пять единиц бронетехники десантников направились на штурм позиций в Часовом Яре. На дороге они увидели подбитую бронемашину, откуда свалился раненый механик. Его спешно оттащили в безопасное место, ожидая атаки дронов-камикадзе ВСУ. Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали группу эвакуации. Пока они ждали спасения, ВСУ направили на них рой дронов. В итоге бойца эвакуировали, а после успешно продвинулись вперёд и заняли позиции. Командование представило десантников к наградам.

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Тем временем российские военные освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В первом случае отличились бойцы группы «Юг», а во втором — «Центр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николай Рюмин
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