В Часовом Яре десантники спасли раненого мехвода и отбились от роя дронов

В Часовом Яре ДНР группа десантников 98-й дивизии ВДВ под шквалом вражеских дронов спасла раненого механика-водителя и проводила его до эвакуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пять единиц бронетехники десантников направились на штурм позиций в Часовом Яре. На дороге они увидели подбитую бронемашину, откуда свалился раненый механик. Его спешно оттащили в безопасное место, ожидая атаки дронов-камикадзе ВСУ. Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали группу эвакуации. Пока они ждали спасения, ВСУ направили на них рой дронов. В итоге бойца эвакуировали, а после успешно продвинулись вперёд и заняли позиции. Командование представило десантников к наградам.