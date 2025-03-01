ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины

Удар был нанесён по инфраструктуре военных аэродромов противника и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские военные также нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 136 районах.

Ранее в порту в Одесской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами. Часть груза успели снять с судна, а некоторые контейнеры удалось увезти. Остальные громко взорвались. Кроме того, в 22.55 (21:55 по Москве) по порту нанесли ещё один удар.