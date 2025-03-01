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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 марта, 09:42

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — уточнили в ведомстве.

Удар был нанесён по инфраструктуре военных аэродромов противника и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские военные также нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 136 районах.

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Ранее в порту в Одесской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами. Часть груза успели снять с судна, а некоторые контейнеры удалось увезти. Остальные громко взорвались. Кроме того, в 22.55 (21:55 по Москве) по порту нанесли ещё один удар.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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