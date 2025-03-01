ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — уточнили в ведомстве.
Удар был нанесён по инфраструктуре военных аэродромов противника и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские военные также нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 136 районах.
Ранее в порту в Одесской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами. Часть груза успели снять с судна, а некоторые контейнеры удалось увезти. Остальные громко взорвались. Кроме того, в 22.55 (21:55 по Москве) по порту нанесли ещё один удар.
Midjourney / Life.ru