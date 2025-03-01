Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Новости СВО. ВС РФ закрепились в Сумской области, освобождена Новая Сорочина, Зеленского выпороли в Белом доме, 1 марта

Армия России вошла в Малую Локню, полсотни русских перешли границу под Сумами, ВСУ окопались под Покровском, но не хотят идти воевать, Зеленского растоптали в США и выгнали — дайджест Life.ru.

28 февраля, 21:07
Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 1 марта

Свыше 240 вэсэушников уничтожено в Курской области за последние сутки. Помимо того, Армия России восстановила контроль над деревней Новая Сорочина. Это позволяет зайти в Малую Локню. По предварительной информации, ВС РФ уже находятся в этом населённом пункте.

— Под начало переговоров тотальная зачистка Курской области стала бы своего рода выбиванием стула из-под противника, но есть ли смысл ограничиваться только Суджей в данный момент, неясно, пишет канал «Военная хроника».

Постепенно операция ВСУ в Курской области перерастает в поход российских войск на Сумщину. Около 60 наших штурмовиков, ранее пересёкших границу, закрепились в Новеньком. Также наши дроноводы продолжают уничтожать личный состав и технику противника на пока ещё его территории. Канал «Два майора» опубликовал видео, на котором БПЛА поразил расчёт беспилотников, полевой склад с боеприпасами и топливом. Произошло это у приграничного села Мирополье.

Бойцы группировки «Север» с помощью БПЛА уничтожили пикап ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 1 марта

Украинское наступление в Торецке завершилось. Да и как такового его и не было. Оказалось, что противник начал наступление от шахты «Торецкая» и смог засесть в двух зданиях. Боевиков ликвидировали.

Наступление от Великой Новосёлки продолжается. Военный аналитик Юрий Подоляка утверждает, что под контроль России перешли Бурлацкое и Привольное. Теперь войска двигаются к селу Шевченко. По его словам, это важный логистический пункт ВСУ на данном участке фронта. На границе ДНР и Запорожской области освобождено село Скудное.

На Покровском направлении противник укрепляет свои рубежи. Военкор Евгений Поддубный считает, что строительство фортификационных сооружений здесь завершено.

— Выросли железобетонные ДОТы и ходы сообщения. Окопы противник старается защитить противодронными решётками. Также киевский режим наращивает здесь численность расчётов БПЛА. Стало больше не только самих расчётов, но и фактических пунктов управления беспилотниками, пишет он.

Моральный дух боевиков ВСУ здесь остаётся низким. Нашим бойцам из перехвата удалось узнать, что они отказываются выполнять приказы из-за обстрелов.

Расчёты РСЗО «Град» группировки «Восток», поддерживая штурмовиков, бьют по противнику на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленскому задали трёпку в США

Всё-таки Владимир Зеленский добрался до Вашингтона, где встретился с президентом Дональдом Трампом. На встречу он прибыл не в традиционной для него зелёной футболке, что американский лидер оценил. Журналисты, собравшиеся на переговоры, решили уточнить у главаря киевского режима, есть ли у него вообще костюм? Сама встреча прошла на повышенных тонах. По идее, у Трампа и Зеленского должен был состояться диалог, но всё переросло в публичную порку от некогда заокеанских партнёров.

— У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить «я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках, — сказал Трамп.

В этом вопросе с президентом США сложно спорить. Хотя Зеленский попытался доказать, что это Россия не хочет, но был неубедителен. К разговору подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс. Он напомнил, что Украина уже не может набрать людей в свою армию. В свою очередь Трамп заявил Зеленскому, что проблемы Украины начинаются «прямо сейчас».

Важно отметить, что Зеленский приехал не с пустыми руками. Если бывший президент Украины Пётр Порошенко в 2015 году тряс в Мюнхене российскими паспортами, которые якобы нашли у военных ДНР, то действующий глава привёз в Вашингтон фотографии украинских граждан, вернувшихся из плена. А вот договор по добыче, а фактически передаче США редкоземельных металлов подписан так и не был, хотя всё к этому было готово, судя по ручкам на столах. Неудивительно, что киевскому главарю Трамп заткнул рот и назвал тупым. Зеленского все предупреждали, что хозяину Белого дома не понравится его поведение. Европейская пресса сообщает, что президент США выгнал Зеленского после встречи.

— Конечно, украинство своё лицо показало. Но это не значит, что хамство украинское в очередной раз не простят и не закроют глаза, сказав знаменитое «а я разве говорил такое?», пишет канал «Рыбарь», поэтому нам нужно начатое в зоне СВО доводить до конца.

Об итогах встречи Трамп написал в своей социальной сети. Он отметил, что Зеленский проявляет неуважение к США и не готов к миру. В Вашингтон он может вернуться, когда изменит свою позицию.

В чём ошибка идеи миротворцев на Украине

Автор британского издания The Telegraph пришёл к выводу, что отправка европейских войск на Украину может стать большой ошибкой, сравнимой с Афганистаном. Они якобы должны будут предотвратить новый конфликт, но опыт минувших кампаний показывает, что сделать этого не получится. Контингент, который был направлен в тот же Афганистан, был настолько разрозненный, что представителям некоторых стран даже запрещали стрелять в сторону боевиков. Доходило до того, что немцы покидали свои базы, чтобы избежать рисков. Ещё и Дональд Трамп говорит, что войск США на Украине не будет.

— В последние годы НАТО приложило значительные усилия для повышения оперативной совместимости армий, флотов и ВВС европейских членов альянса, но есть большие сомнения в том, смогут ли они функционировать без поддержки американских военных, говорится в статье.

Украина стала проблемой для простых британцев

ЕС хочет отправить на Украину миротворцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

ЕС хочет отправить на Украину миротворцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Британская парламентарий Диана Эбботт в статье для The Independent раскритиковала премьер-министра Кира Стармера и призвала прекратить строить из России угрозу. Слова главы кабинета министров нацелены только на увеличение военных расходов, но, по словам Эбботт, все понимают, что Москва не собирается нападать на Западную Европу.

Это неоправданное отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми сталкивается Европа, особенно Британия. Мы просто не можем позволить себе дальнейшее сокращение реальной заработной платы, а также социальных услуг и государственных инвестиций. Приоритетом должно стать экономическое возрождение, а его нельзя достичь за счёт увеличения военных расходов, от которых не будет никакого позитивного экономического эффекта, — пишет парламентарий.

Вот так Украина и стала проблемой для многих британцев. Правительство готово больше средств вложить в своё вооружение, а не в здравоохранение, образование, инфраструктуру. Да ещё и идея об отправке миротворцев даст о себе знать. Нет гарантий, что в Лондон все вернутся живыми.

Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля
Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!