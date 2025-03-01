Новости СВО. ВС РФ закрепились в Сумской области, освобождена Новая Сорочина, Зеленского выпороли в Белом доме, 1 марта Армия России вошла в Малую Локню, полсотни русских перешли границу под Сумами, ВСУ окопались под Покровском, но не хотят идти воевать, Зеленского растоптали в США и выгнали — дайджест Life.ru. 28 февраля, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 1 марта

Свыше 240 вэсэушников уничтожено в Курской области за последние сутки. Помимо того, Армия России восстановила контроль над деревней Новая Сорочина. Это позволяет зайти в Малую Локню. По предварительной информации, ВС РФ уже находятся в этом населённом пункте.

— Под начало переговоров тотальная зачистка Курской области стала бы своего рода выбиванием стула из-под противника, но есть ли смысл ограничиваться только Суджей в данный момент, неясно, — пишет канал «Военная хроника».

Постепенно операция ВСУ в Курской области перерастает в поход российских войск на Сумщину. Около 60 наших штурмовиков, ранее пересёкших границу, закрепились в Новеньком. Также наши дроноводы продолжают уничтожать личный состав и технику противника на пока ещё его территории. Канал «Два майора» опубликовал видео, на котором БПЛА поразил расчёт беспилотников, полевой склад с боеприпасами и топливом. Произошло это у приграничного села Мирополье.

Бойцы группировки «Север» с помощью БПЛА уничтожили пикап ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 1 марта

Украинское наступление в Торецке завершилось. Да и как такового его и не было. Оказалось, что противник начал наступление от шахты «Торецкая» и смог засесть в двух зданиях. Боевиков ликвидировали.

Наступление от Великой Новосёлки продолжается. Военный аналитик Юрий Подоляка утверждает, что под контроль России перешли Бурлацкое и Привольное. Теперь войска двигаются к селу Шевченко. По его словам, это важный логистический пункт ВСУ на данном участке фронта. На границе ДНР и Запорожской области освобождено село Скудное.

На Покровском направлении противник укрепляет свои рубежи. Военкор Евгений Поддубный считает, что строительство фортификационных сооружений здесь завершено.

— Выросли железобетонные ДОТы и ходы сообщения. Окопы противник старается защитить противодронными решётками. Также киевский режим наращивает здесь численность расчётов БПЛА. Стало больше не только самих расчётов, но и фактических пунктов управления беспилотниками, — пишет он.

Моральный дух боевиков ВСУ здесь остаётся низким. Нашим бойцам из перехвата удалось узнать, что они отказываются выполнять приказы из-за обстрелов.

Расчёты РСЗО «Град» группировки «Восток», поддерживая штурмовиков, бьют по противнику на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленскому задали трёпку в США

Всё-таки Владимир Зеленский добрался до Вашингтона, где встретился с президентом Дональдом Трампом. На встречу он прибыл не в традиционной для него зелёной футболке, что американский лидер оценил. Журналисты, собравшиеся на переговоры, решили уточнить у главаря киевского режима, есть ли у него вообще костюм? Сама встреча прошла на повышенных тонах. По идее, у Трампа и Зеленского должен был состояться диалог, но всё переросло в публичную порку от некогда заокеанских партнёров.

— У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить «я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках, — сказал Трамп.

В этом вопросе с президентом США сложно спорить. Хотя Зеленский попытался доказать, что это Россия не хочет, но был неубедителен. К разговору подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс. Он напомнил, что Украина уже не может набрать людей в свою армию. В свою очередь Трамп заявил Зеленскому, что проблемы Украины начинаются «прямо сейчас».

Важно отметить, что Зеленский приехал не с пустыми руками. Если бывший президент Украины Пётр Порошенко в 2015 году тряс в Мюнхене российскими паспортами, которые якобы нашли у военных ДНР, то действующий глава привёз в Вашингтон фотографии украинских граждан, вернувшихся из плена. А вот договор по добыче, а фактически передаче США редкоземельных металлов подписан так и не был, хотя всё к этому было готово, судя по ручкам на столах. Неудивительно, что киевскому главарю Трамп заткнул рот и назвал тупым. Зеленского все предупреждали, что хозяину Белого дома не понравится его поведение. Европейская пресса сообщает, что президент США выгнал Зеленского после встречи.

— Конечно, украинство своё лицо показало. Но это не значит, что хамство украинское в очередной раз не простят и не закроют глаза, сказав знаменитое «а я разве говорил такое?», — пишет канал «Рыбарь», поэтому нам нужно начатое в зоне СВО доводить до конца.

Об итогах встречи Трамп написал в своей социальной сети. Он отметил, что Зеленский проявляет неуважение к США и не готов к миру. В Вашингтон он может вернуться, когда изменит свою позицию.

В чём ошибка идеи миротворцев на Украине

Автор британского издания The Telegraph пришёл к выводу, что отправка европейских войск на Украину может стать большой ошибкой, сравнимой с Афганистаном. Они якобы должны будут предотвратить новый конфликт, но опыт минувших кампаний показывает, что сделать этого не получится. Контингент, который был направлен в тот же Афганистан, был настолько разрозненный, что представителям некоторых стран даже запрещали стрелять в сторону боевиков. Доходило до того, что немцы покидали свои базы, чтобы избежать рисков. Ещё и Дональд Трамп говорит, что войск США на Украине не будет.

— В последние годы НАТО приложило значительные усилия для повышения оперативной совместимости армий, флотов и ВВС европейских членов альянса, но есть большие сомнения в том, смогут ли они функционировать без поддержки американских военных, — говорится в статье.

Украина стала проблемой для простых британцев

ЕС хочет отправить на Украину миротворцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Британская парламентарий Диана Эбботт в статье для The Independent раскритиковала премьер-министра Кира Стармера и призвала прекратить строить из России угрозу. Слова главы кабинета министров нацелены только на увеличение военных расходов, но, по словам Эбботт, все понимают, что Москва не собирается нападать на Западную Европу.

— Это неоправданное отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми сталкивается Европа, особенно Британия. Мы просто не можем позволить себе дальнейшее сокращение реальной заработной платы, а также социальных услуг и государственных инвестиций. Приоритетом должно стать экономическое возрождение, а его нельзя достичь за счёт увеличения военных расходов, от которых не будет никакого позитивного экономического эффекта, — пишет парламентарий.

Вот так Украина и стала проблемой для многих британцев. Правительство готово больше средств вложить в своё вооружение, а не в здравоохранение, образование, инфраструктуру. Да ещё и идея об отправке миротворцев даст о себе знать. Нет гарантий, что в Лондон все вернутся живыми.

Авторы Даниил Черных