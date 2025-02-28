Бойцы ВСУ отказались выполнять смертельный приказ командования в ДНР
Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ командования в районе Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. В опубликованном радиоперехвате говорится, что солдатам противника была поставлена задача доставить груз в район города, который постоянно подвергается обстрелам.
«Командир с позывным Албан требует от подчинённого с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести, на что Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что для заполнения пустых мест в рядах ВСУ местные территориальные центры комплектования мобилизуют не только пригодных к военной службе, но и пожилых людей, а также немощных стариков, которые не могут ходить. Чтобы не попадаться на глаза ТЦК и избежать верной погибели на фронте некоторые украинцы не выходят из дома по несколько лет.
Пресс-служба Зеленского