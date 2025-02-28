Бойцы ВСУ отказались выполнять смертельный приказ командования в ДНР

Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ командования в районе Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. В опубликованном радиоперехвате говорится, что солдатам противника была поставлена задача доставить груз в район города, который постоянно подвергается обстрелам.