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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 15:07

Бойцы ВСУ отказались выполнять смертельный приказ командования в ДНР

Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ командования в районе Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. В опубликованном радиоперехвате говорится, что солдатам противника была поставлена задача доставить груз в район города, который постоянно подвергается обстрелам.

«Командир с позывным Албан требует от подчинённого с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести, на что Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — говорится в сообщении.
В освобождённых Погребках нашли подземные катакомбы ВСУ с гранатомётами и телами
В освобождённых Погребках нашли подземные катакомбы ВСУ с гранатомётами и телами

Ранее Life.ru сообщал, что для заполнения пустых мест в рядах ВСУ местные территориальные центры комплектования мобилизуют не только пригодных к военной службе, но и пожилых людей, а также немощных стариков, которые не могут ходить. Чтобы не попадаться на глаза ТЦК и избежать верной погибели на фронте некоторые украинцы не выходят из дома по несколько лет.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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