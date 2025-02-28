В освобождённых Погребках нашли подземные катакомбы ВСУ с гранатомётами и телами
Командир Добрый: ВСУ у Погребков выкопали норы, куда дроны не могли добраться
Украинские военнослужащие, организуя оборону около села Погребки в Курской области, вырыли в земле норы, к которым никак нельзя было подступиться беспилотникам. Об этом сообщил командир штурмовой роты с позывным Добрый, участвовавший в боях за населённый пункт. Его слова приводит Минобороны РФ.
«У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни «птичкой» (дроном) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать», — рассказал российский солдат.
С его слов, ВСУ во время отступления не успели забрать с собой большое количество разнообразного оружия. На позициях остались дроны типа «Баба Яга» и прочие, одноразовые гранатомёты, штурмовые винтовки. Тела однополчан боевики также оставили на позициях.
Напомним, что Российская армия выбила украинских боевиков из села Погребки в Курской области 26 февраля. Кроме того, в этот день был освобождён и населённый пункт Орловка. В силовых структурах ранее рассказали, что ВСУ собираются отступать из региона.
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