Украинские военнослужащие, организуя оборону около села Погребки в Курской области, вырыли в земле норы, к которым никак нельзя было подступиться беспилотникам. Об этом сообщил командир штурмовой роты с позывным Добрый, участвовавший в боях за населённый пункт. Его слова приводит Минобороны РФ.

«У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни «птичкой» (дроном) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать», — рассказал российский солдат.

С его слов, ВСУ во время отступления не успели забрать с собой большое количество разнообразного оружия. На позициях остались дроны типа «Баба Яга» и прочие, одноразовые гранатомёты, штурмовые винтовки. Тела однополчан боевики также оставили на позициях.