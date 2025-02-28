Появилось видео с успешной атакой российского танка на позиции ВСУ под Херсоном

Экипаж танка Т-72Б3М 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области. Момент удара по противнику опубликовал в своём телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Т-72Б3М уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Получив координаты от воздушной разведки, экипаж быстро выдвинулся на закрытую позицию и открыл огонь из танковой пушки. Командир танкового взвода с позывным «Белый» отмечает, что первые два-три выстрела служат для пристрелки, а последующие становятся прицельными», — указано в сообщении.

После выполнения задачи танкисты возвращаются в тыл, чтобы пополнить боекомплект и для обслуживания техники.