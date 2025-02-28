Появилось видео с успешной атакой российского танка на позиции ВСУ под Херсоном
Сальдо: Т-72Б3М уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области
Экипаж танка Т-72Б3М 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области. Момент удара по противнику опубликовал в своём телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.
Т-72Б3М уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
«Получив координаты от воздушной разведки, экипаж быстро выдвинулся на закрытую позицию и открыл огонь из танковой пушки. Командир танкового взвода с позывным «Белый» отмечает, что первые два-три выстрела служат для пристрелки, а последующие становятся прицельными», — указано в сообщении.
После выполнения задачи танкисты возвращаются в тыл, чтобы пополнить боекомплект и для обслуживания техники.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский «Князь» превратил украинский танк в груду металла. Вэсэушный Т-72М1 пытался заскочить в Константинополь, но был уничтожен дроном «Князь Вандал Новгородский».
Telegram / Владимир Сальдо