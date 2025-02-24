Российские «семьдесятдвойки» разобрали замаскированные укрепы ВСУ 125-мм снарядами
МО РФ: Танки Т-72Б3М группировки «Запад» поразили замаскированные позиции ВСУ
Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли серию прицельных ударов по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На этот раз «семьдесят вторые» 125-мм снарядами разобрали замаскированные позиции противника и уничтожили живую силу украинских боевиков», — уточнили в МО.
На опубликованных ведомством кадрах запечатлена подготовка экипажей к огневой работе, пополнение боезапаса и выход на позиции. Уничтожение цели зафиксировал беспилотник.
Боевая работа экипажа Т-72Б3М. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее российские военные также нанесли удар по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные системы и артиллерия.
Telegram / Минобороны России