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24 февраля, 03:13

Российские «семьдесятдвойки» разобрали замаскированные укрепы ВСУ 125-мм снарядами

МО РФ: Танки Т-72Б3М группировки «Запад» поразили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли серию прицельных ударов по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На этот раз «семьдесят вторые» 125-мм снарядами разобрали замаскированные позиции противника и уничтожили живую силу украинских боевиков», — уточнили в МО.

На опубликованных ведомством кадрах запечатлена подготовка экипажей к огневой работе, пополнение боезапаса и выход на позиции. Уничтожение цели зафиксировал беспилотник.

Боевая работа экипажа Т-72Б3М. Видео © Telegram / Минобороны России

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Ранее российские военные также нанесли удар по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные системы и артиллерия.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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