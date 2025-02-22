Российский «Князь» превратил украинский танк в груду металла
Бойцы ВС РФ разгромили танк ВСУ при помощи дрона «Князь Вандал Новгородский»
Дрон ВС РФ под названием «Князь Вандал Новгородский» уничтожил танк украинской армии Т-72М1. Телеграм-канал «DIVGEN. Карта СВО» показал, как боевая техника ВСУ превращается под натиском Российской Армии в груду металла.
Украинский танк превратился в груду металла от удара российского дрона. Видео © Telegram / DIVGEN Карта СВО
«Вэсэушный Т-72М1, пытавшийся заскочить в Константинополь, уничтожен дроном «Князь Вандал Новгородский», — написали в телеграм-канале.
Ранее появилось видео, как ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» громят подразделения ВСУ в Сумской области. Удар был нанесён по району сосредоточения 27-й ракетно-артиллерийской бригады.
Telegram / DIVGEN Карта СВО