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22 февраля, 16:26

Российский «Князь» превратил украинский танк в груду металла

Бойцы ВС РФ разгромили танк ВСУ при помощи дрона «Князь Вандал Новгородский»

Дрон ВС РФ под названием «Князь Вандал Новгородский» уничтожил танк украинской армии Т-72М1. Телеграм-канал «DIVGEN. Карта СВО» показал, как боевая техника ВСУ превращается под натиском Российской Армии в груду металла.

Украинский танк превратился в груду металла от удара российского дрона. Видео © Telegram / DIVGEN Карта СВО

«Вэсэушный Т-72М1, пытавшийся заскочить в Константинополь, уничтожен дроном «Князь Вандал Новгородский», — написали в телеграм-канале.

Появилось видео сброса адской авиабомбы в несколько тонн на логово ВСУ в курском лесу
Появилось видео сброса адской авиабомбы в несколько тонн на логово ВСУ в курском лесу

Ранее появилось видео, как ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» громят подразделения ВСУ в Сумской области. Удар был нанесён по району сосредоточения 27-й ракетно-артиллерийской бригады.

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Telegram / DIVGEN Карта СВО

Полина Никифорова
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