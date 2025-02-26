Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 10:22

Минобороны подтвердило освобождение ещё двух сёл в Курской области

Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области

Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области, информацию об этом официально подтвердили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Орловка и Погребки», — сообщили в ведомстве.

«Погребки – наши»! Российские войска освободили ещё одно село в курском приграничье
«Погребки – наши»! Российские войска освободили ещё одно село в курском приграничье

Напомним, что только за последние пять дней наши парни зачистили или освободили пять курских населённых пунктов: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. До полного окружения Суджи в курском приграничье бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км. Тем временем с момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились уже более 63 000 военнослужащих. Из-за плачевного положения украинская группировка готовится к отступлению из региона.

Обложка ©

Фото © ТАСС / Коновалов Алексей

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar