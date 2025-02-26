Минобороны подтвердило освобождение ещё двух сёл в Курской области

Напомним, что только за последние пять дней наши парни зачистили или освободили пять курских населённых пунктов: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. До полного окружения Суджи в курском приграничье бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км. Тем временем с момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились уже более 63 000 военнослужащих. Из-за плачевного положения украинская группировка готовится к отступлению из региона.