Старики, больные, калеки: Пленный боец ВСУ рассказал, кем Зеленский затыкает дыры на фронте
Пленный боец ВСУ Наливако: ТЦК набирают стариков и больных для отправки на фронт
Сложивший оружие украинский солдат Пётр Наливако заявил, что территориальные центры комплектования мобилизуют в армию пожилых и больных людей. Некоторые из них не могут даже самостоятельно передвигаться, посетовал он на допросе.
«ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — цитирует бойца ТАСС.
Наливако подчеркнул, что лично сталкивался с такими сослуживцами на позициях в Харьковской области. Затем военному улыбнулась удача: после выхода к российским позициям у посёлка Орехов военный смог сдаться и не погибнуть, как его упрямый командир.
«Они обработали мне раны, накормили и напоили. Это всё неправда, что нам говорят командиры про российских солдат, они хорошие люди. Парни, сдавайтесь в плен, всё будет хорошо», — обратился Наливако к украинцам.
Схожие показания недавно дал и другой украинский пленный по имени Антон Меримерин. Он заявил, что в ВСУ практически закончились профессиональные военные. В его подразделении служили повара, водители и кондитеры.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta