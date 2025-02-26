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Регион
26 февраля, 05:33

Старики, больные, калеки: Пленный боец ВСУ рассказал, кем Зеленский затыкает дыры на фронте

Пленный боец ВСУ Наливако: ТЦК набирают стариков и больных для отправки на фронт

Сложивший оружие украинский солдат Пётр Наливако заявил, что территориальные центры комплектования мобилизуют в армию пожилых и больных людей. Некоторые из них не могут даже самостоятельно передвигаться, посетовал он на допросе.

«ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — цитирует бойца ТАСС.

Наливако подчеркнул, что лично сталкивался с такими сослуживцами на позициях в Харьковской области. Затем военному улыбнулась удача: после выхода к российским позициям у посёлка Орехов военный смог сдаться и не погибнуть, как его упрямый командир.

«Они обработали мне раны, накормили и напоили. Это всё неправда, что нам говорят командиры про российских солдат, они хорошие люди. Парни, сдавайтесь в плен, всё будет хорошо», — обратился Наливако к украинцам.

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Схожие показания недавно дал и другой украинский пленный по имени Антон Меримерин. Он заявил, что в ВСУ практически закончились профессиональные военные. В его подразделении служили повара, водители и кондитеры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Антон Голыбин
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