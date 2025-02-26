Сложивший оружие украинский солдат Пётр Наливако заявил, что территориальные центры комплектования мобилизуют в армию пожилых и больных людей. Некоторые из них не могут даже самостоятельно передвигаться, посетовал он на допросе.

«ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — цитирует бойца ТАСС.

Наливако подчеркнул, что лично сталкивался с такими сослуживцами на позициях в Харьковской области. Затем военному улыбнулась удача: после выхода к российским позициям у посёлка Орехов военный смог сдаться и не погибнуть, как его упрямый командир.

«Они обработали мне раны, накормили и напоили. Это всё неправда, что нам говорят командиры про российских солдат, они хорошие люди. Парни, сдавайтесь в плен, всё будет хорошо», — обратился Наливако к украинцам.