У ВСУ нет ресурсов, чтобы забирать с поля боя тела погибших и эвакуировать раненых. В окопах лежат останки украинских бойцов, а позиции на передовой удерживают необученные новобранцы. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Антон Меримерин.

Попавший в плен украинский боец — уроженец Полтавской области. До мобилизации Антон был разнорабочим коммунального предприятия. В 2024 году его вызывали в ТЦК, чтобы «уточнить данные», по прибытию дали повестку. По словам Меримерина, курс молодого бойца проводился практически без обеспечения.

«Я из автомата пять патронов на полигоне выстрелил. Что я с этим могу сделать?» — посетовал он в беседе с RT.

Пленный утверждает, что в украинской армии практически закончились профессиональные военные. В его подразделении служили повара, водители и кондитеры. Такой уровень подготовки личного состава объясняет огромные потери ВСУ. Рота, в которую был прикомандирован Антон, оказалась полностью уничтожена всего за 12 дней. При этом тела погибших остаются на позициях, порой до полного их разложения.

Первое и последнее боевое задание Антона состоялось 12 июля 2024 года, когда его вместе с сослуживцами отправили штурмовать позиции российских войск. Однако план провалился: украинская колонна наткнулась на мины во время движения, и бойцы оказались в окружении. Поняв, что ситуация безвыходная, Меримерин и его товарищи нашли белую простыню в ближайшем посёлке и сдались. Российские военнослужащие оказали им медицинскую помощь и предоставили еду и воду.