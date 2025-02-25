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25 февраля, 06:14

На Украине принудительно мобилизовали мужчину, оставив его шестилетнего сына в одиночестве

«Страна»: Мобилизованный боец ВСУ оставил дома одного 6-летнего ребёнка

Украинец, которого принудительно мобилизовали и отправили воевать на фронт, вынужденно оставил 6-летнего сына одного без присмотра. Он также рассказал о кошмарных условиях содержания в ТЦК, сообщает издание «Страна.ua».

По словам мужчины, в ТЦК его разместили в комнате, где вместо дверей предусмотрительно была установлена решётка. Вероятно, чтобы новобранцы не предпринимали попыток к бегству. И это при том, что многих мужчин на Украине излавливают прямиком на улице, после чего без каких-либо объяснений заталкивают в машину и отвозят в военкоматы.

Житель Львова убежал из-под носа ТЦК, пока те грузили в бусик другого призывника
Житель Львова убежал из-под носа ТЦК, пока те грузили в бусик другого призывника

Ранее сообщалось, что под Киевом был найден зверски избитый преподаватель львовского университета. Мужчину остановили на улице сотрудники ТЦК, которые отправили его принудительно проходить комиссию, но тот отказался, за что и получил увечья.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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