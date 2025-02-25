На Украине принудительно мобилизовали мужчину, оставив его шестилетнего сына в одиночестве
«Страна»: Мобилизованный боец ВСУ оставил дома одного 6-летнего ребёнка
Украинец, которого принудительно мобилизовали и отправили воевать на фронт, вынужденно оставил 6-летнего сына одного без присмотра. Он также рассказал о кошмарных условиях содержания в ТЦК, сообщает издание «Страна.ua».
По словам мужчины, в ТЦК его разместили в комнате, где вместо дверей предусмотрительно была установлена решётка. Вероятно, чтобы новобранцы не предпринимали попыток к бегству. И это при том, что многих мужчин на Украине излавливают прямиком на улице, после чего без каких-либо объяснений заталкивают в машину и отвозят в военкоматы.
Ранее сообщалось, что под Киевом был найден зверски избитый преподаватель львовского университета. Мужчину остановили на улице сотрудники ТЦК, которые отправили его принудительно проходить комиссию, но тот отказался, за что и получил увечья.
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