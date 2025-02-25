На Украине принудительно мобилизовали мужчину, оставив его шестилетнего сына в одиночестве

Украинец, которого принудительно мобилизовали и отправили воевать на фронт, вынужденно оставил 6-летнего сына одного без присмотра. Он также рассказал о кошмарных условиях содержания в ТЦК, сообщает издание «Страна.ua».

По словам мужчины, в ТЦК его разместили в комнате, где вместо дверей предусмотрительно была установлена решётка. Вероятно, чтобы новобранцы не предпринимали попыток к бегству. И это при том, что многих мужчин на Украине излавливают прямиком на улице, после чего без каких-либо объяснений заталкивают в машину и отвозят в военкоматы.