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22 февраля, 11:42

Житель Львова убежал из-под носа ТЦК, пока те грузили в бусик другого призывника

Житель Львова сбежал от невнимательных сотрудников ТЦК

В центре Львова сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) затолкали горожанина в бусик на глазах у десятков свидетелей. Но на Украине с началом СВО это стало обычной практикой. Некоторым везёт не очень. Однако есть и те, кто спасается от участи быть убитым на фронте благодаря быстрым ногам. Вот и герой видео, опубликованного местными СМИ, избежал «ласк» военкомов и быстренько скрылся на улицах города.

Житель Львова сбежал прямо из-под носа ТЦК. Видео © Страна.ua

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Ранее Life.ru сообщал, что житель Львова попал под машину, когда пытался «тикать» от сотрудников ТЦК. После столкновения с автомобилем он встал и побежал, как будто ничего не произошло. Сотрудники полиции и ТЦК не оценили его спринтерские способности, назвав его «придурком» и «идиотом».

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Страна.ua

Александра Мышляева
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