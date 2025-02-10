Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК
Житель Львова попал под машину, когда пытался сбежать от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru). Об инциденте сообщили в издании «Страна.ua».
Украинца остановили на улице Львова сотрудники местной полиции и попросили для проверки документы. Однако вместе с правоохранителями патрулировали город ещё и сотрудники ТЦК. Местный житель так испугался мобилизации, что бросился убегать через дорогу. На проезжей части беглеца сбила машина.
После «встречи» с машиной, житель Львова поднялся и побежал дальше как ни в чём не бывало. Сотрудники полиции и ТЦК не оценили спринтерские пособники потенциального призывника, назвав его «придурком» и «идиотом».
Ранее сообщалось, что ТЦК стали настоящим кошмаром для украинских мужчин. Из-за страха мобилизации представители сильного пола не выходят на улицу днём, отказываются от работы. Один из самых предусмотрительных жителей Запорожья перестал выходить из дома в конце 2022 года, чтобы уж точно не нарваться на военкомов. Он сидит дома уже третий год.
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