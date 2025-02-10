Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК

Житель Львова попал под машину, когда пытался сбежать от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru). Об инциденте сообщили в издании «Страна.ua».

Украинца остановили на улице Львова сотрудники местной полиции и попросили для проверки документы. Однако вместе с правоохранителями патрулировали город ещё и сотрудники ТЦК. Местный житель так испугался мобилизации, что бросился убегать через дорогу. На проезжей части беглеца сбила машина.

После «встречи» с машиной, житель Львова поднялся и побежал дальше как ни в чём не бывало. Сотрудники полиции и ТЦК не оценили спринтерские пособники потенциального призывника, назвав его «придурком» и «идиотом».