Танку дуло прочищать: Баскетболиста сборной Украины прямо с поезда забрали в военкомат

Баскетболист сборной Украины вместе с командой направлялся в Латвию, где должны были пройти матчи отборочного этапа чемпионата Европы, однако игрока сняли с поезда сотрудники ТЦК и отвезли «показать слэм-данк» в военкомат. Об этом в соцсетях сообщил Валерий Кондратьев — президент БК «Днепр», за который выступает спортсмен.

«Чемпионат Украины по баскетболу берёт паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. По неизвестным причинам Владимира Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — написал президент баскетбольного клуба.

Спустя час на его странице появилась запись, где он благодарит за помощь президента ФБУ (Федерация баскетбола Украины) Михаила Бродского. По словам Кондратьева, ситуация разрешилась благополучно, а Конев отправляется обратно в Днепр.

«К сожалению, сыграть за национальную сборную Украины в этом окне Владимир Конев уже не сможет», — написал президент клуба.