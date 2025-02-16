Танку дуло прочищать: Баскетболиста сборной Украины прямо с поезда забрали в военкомат
Украинский баскетболист Конев был снят с поезда сотрудниками ТЦК
Владимир Конев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volodymyrkoniev
Баскетболист сборной Украины вместе с командой направлялся в Латвию, где должны были пройти матчи отборочного этапа чемпионата Европы, однако игрока сняли с поезда сотрудники ТЦК и отвезли «показать слэм-данк» в военкомат. Об этом в соцсетях сообщил Валерий Кондратьев — президент БК «Днепр», за который выступает спортсмен.
«Чемпионат Украины по баскетболу берёт паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. По неизвестным причинам Владимира Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — написал президент баскетбольного клуба.
Спустя час на его странице появилась запись, где он благодарит за помощь президента ФБУ (Федерация баскетбола Украины) Михаила Бродского. По словам Кондратьева, ситуация разрешилась благополучно, а Конев отправляется обратно в Днепр.
«К сожалению, сыграть за национальную сборную Украины в этом окне Владимир Конев уже не сможет», — написал президент клуба.
Рост Владимира Конева составляет 203 сантиметра, поэтому он мог бы попытаться перехватывать низколетящие дроны. Полезный солдат. Украинская армия в поиске ценных кадров недавно попросила ТЦК устроить облаву на стратегически важном заводе в Кривом Роге, откуда в итоге забрали около 1000 работников — в пасть мобилизационной машине.