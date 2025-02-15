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Регион
15 февраля, 19:31

Подполье сообщило о беспределах ТЦК на стратегически важном заводе в Кривом Роге

Лебедев: Порядка тысячи мужчин забрали ТЦК в ряды ВСУ с завода в Кривом Роге

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал о масштабном «рейде», который устроили сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь») в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщил в своём телеграм-канале Лебедев, порядка 1000 мужчин забрали в ряды ВСУ. При этом многие из них не успели пройти врачебную комиссию, так как предприятие входило в число важных, а следовательно, его сотрудники не подлежали мобилизации. По данным лидера подпольщиков, большинство из призванных относятся к числу ограничено годных.

«Завод будут кошмарить аж до марта и только в марте планируют начать пытаться восстановить его в статусе «важных». Поговаривают, что таким образом хунта собирается отжать завод у индуса и отдать кому нужнее», — сказано в сообщении.

Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК
Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК

Ранее сообщалось, что под Киевом был найден зверски избитый преподаватель львовского университета. Мужчину остановили на улице сотрудники ТЦК, которые отправили его принудительно проходить комиссию, но тот отказался, за что и получил увечья.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Ольга Сливченко
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