Подполье сообщило о беспределах ТЦК на стратегически важном заводе в Кривом Роге

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал о масштабном «рейде», который устроили сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь») в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщил в своём телеграм-канале Лебедев, порядка 1000 мужчин забрали в ряды ВСУ. При этом многие из них не успели пройти врачебную комиссию, так как предприятие входило в число важных, а следовательно, его сотрудники не подлежали мобилизации. По данным лидера подпольщиков, большинство из призванных относятся к числу ограничено годных.

«Завод будут кошмарить аж до марта и только в марте планируют начать пытаться восстановить его в статусе «важных». Поговаривают, что таким образом хунта собирается отжать завод у индуса и отдать кому нужнее», — сказано в сообщении.