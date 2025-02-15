Смертница подорвала группу военных на Украине из-за убитого сына: много погибших и раненых

В Николаеве женщина подорвала группу бойцов ВСУ и ТЦК, восемь из них погибли на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает украинская полиция. Кадры ЧП публикуются в местных пабликах.

Инцидент произошёл около кафе, на входе в которое у машин стояли солдаты ВСУ. Судя по кадрам, женщина с хозяйственной сумкой подошла к группе военных, после чего прогремел взрыв. Украинские полицейские устанавливают личность смертницы и выясняют её мотивы. Но, по сведениям журналистов, женщина таким образом отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.