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Регион
15 февраля, 09:31
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Смертница подорвала группу военных на Украине из-за убитого сына: много погибших и раненых

В Николаеве женщина подорвала группу бойцов ВСУ и ТЦК, 8 погибли на месте

В Николаеве женщина подорвала группу бойцов ВСУ и ТЦК, восемь из них погибли на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает украинская полиция. Кадры ЧП публикуются в местных пабликах.

Взрыв в Николаеве. Видео © Страна.ua

Инцидент произошёл около кафе, на входе в которое у машин стояли солдаты ВСУ. Судя по кадрам, женщина с хозяйственной сумкой подошла к группе военных, после чего прогремел взрыв. Украинские полицейские устанавливают личность смертницы и выясняют её мотивы. Но, по сведениям журналистов, женщина таким образом отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против высокопоставленных российских офицеров Минобороны и диверсий на объектах ТЭК.

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Обложка ©

freepik / senivpetro

Татьяна Миссуми
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