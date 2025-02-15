Киев уличили в попытке изъять ядерные отходы с Чернобыльской АЭС под прикрытием взрыва

Киев мог преследовать цель получить доступ к части ядерных отходов на Чернобыльской АЭС, чтобы в дальнейшем использовать их для провокаций. Именно поэтому ВСУ нанесли удар дроном по саркофагу станции. Об этом в эфире «Соловьёв Live» сказал военный эксперт Виталий Киселёв.

«Киевская хунта продолжает халтурную провокацию по своей атомной электросети, Чернобыльской АЭС, по которой они ударили своим беспилотником.<…> Они не только хотят создать провокацию, но возможно и взять какую-то часть ядерных отходов для того, чтобы в дальнейшем использовать как грязный элемент для грязных, таких же потенциальных, так сказать, провокационных действий», — поделился он.