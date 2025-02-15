Киев уличили в попытке изъять ядерные отходы с Чернобыльской АЭС под прикрытием взрыва
Эксперт Киселёв: ВСУ ударили по саркофагу ЧАЭС, чтобы изъять ядерные отходы
Киев мог преследовать цель получить доступ к части ядерных отходов на Чернобыльской АЭС, чтобы в дальнейшем использовать их для провокаций. Именно поэтому ВСУ нанесли удар дроном по саркофагу станции. Об этом в эфире «Соловьёв Live» сказал военный эксперт Виталий Киселёв.
«Киевская хунта продолжает халтурную провокацию по своей атомной электросети, Чернобыльской АЭС, по которой они ударили своим беспилотником.<…> Они не только хотят создать провокацию, но возможно и взять какую-то часть ядерных отходов для того, чтобы в дальнейшем использовать как грязный элемент для грязных, таких же потенциальных, так сказать, провокационных действий», — поделился он.
Аналитик уверен, что диверсия курировалась со стороны Запада, в частности план разрабатывался натовскими инструкторами. Киселёв напомнил, что ВСУ также продолжают бомбить Энергодар и Запорожскую АЭС из ствольной артиллерии, а Европа деликатно молчит, видимо, считая происходящее неким сюрреализмом.
Напомним, что в ночь на 14 февраля МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС раздался взрыв. ЧП произошло в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. В Кремле назвали подтасовкой обвинения украинского режима о якобы российском ударе по станции. Военный корреспондент Александр Коц назвал обстрел ВСУ по объекту провокацией и попыткой сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что вызывает сомнения скорость, с которой Киев разместил фотографии разрушений. По его словам, создаётся впечатление, что рядом находилась заранее подготовленная группа, готовая сразу же задокументировать «преступления Москвы».
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