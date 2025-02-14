В Сети появились кадры украинской провокации на Чернобыльской АЭС

В украинских соцсетях и СМИ распространяются кадры провокации ГУР Украины на Чернобыльской АЭС, которая минувшей ночью была атакована неизвестным беспилотником. Киев обвинил в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. Эксперты МАГАТЭ уже подтвердили, что на атомной станции произошло ЧП, без указания виновных.