В Сети появились кадры украинской провокации на Чернобыльской АЭС
В украинских соцсетях и СМИ распространяются кадры провокации ГУР Украины на Чернобыльской АЭС, которая минувшей ночью была атакована неизвестным беспилотником. Киев обвинил в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. Эксперты МАГАТЭ уже подтвердили, что на атомной станции произошло ЧП, без указания виновных.
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Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. Инцидент вызвал пожар, однако нарушения оболочки реактора не зафиксированы, и уровень радиации остается в пределах допустимых значений.
«Страна.ua»