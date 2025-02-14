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Регион
14 февраля, 09:44

В Сети появились кадры украинской провокации на Чернобыльской АЭС

В украинских соцсетях и СМИ распространяются кадры провокации ГУР Украины на Чернобыльской АЭС, которая минувшей ночью была атакована неизвестным беспилотником. Киев обвинил в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. Эксперты МАГАТЭ уже подтвердили, что на атомной станции произошло ЧП, без указания виновных.

Видео © «Страна.ua»

Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. Инцидент вызвал пожар, однако нарушения оболочки реактора не зафиксированы, и уровень радиации остается в пределах допустимых значений.

МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС
Обложка ©

«Страна.ua»

Марина Фещенко
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