МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв в новом саркофаге, который защищает поврежденный четвёртый реактор. В результате инцидента возник пожар, но не зафиксировано нарушений оболочки реактора, а уровень радиации остается в пределах нормы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На снимках с места событий можно увидеть последствия инцидента: крыша сооружения получила небольшие повреждения, также видны следы огня.