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Регион
14 февраля, 09:21
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МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв в новом саркофаге, который защищает поврежденный четвёртый реактор. В результате инцидента возник пожар, но не зафиксировано нарушений оболочки реактора, а уровень радиации остается в пределах нормы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На снимках с места событий можно увидеть последствия инцидента: крыша сооружения получила небольшие повреждения, также видны следы огня.

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Ранее сообщалось, что МАГАТЭ планирует направить инспекции на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую, а также Чернобыльскую АЭС. В заявлении указано, что все перечисленные станции имеют «решающее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.

Марина Фещенко
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