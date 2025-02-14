МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС
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Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв в новом саркофаге, который защищает поврежденный четвёртый реактор. В результате инцидента возник пожар, но не зафиксировано нарушений оболочки реактора, а уровень радиации остается в пределах нормы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На снимках с места событий можно увидеть последствия инцидента: крыша сооружения получила небольшие повреждения, также видны следы огня.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ планирует направить инспекции на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую, а также Чернобыльскую АЭС. В заявлении указано, что все перечисленные станции имеют «решающее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.