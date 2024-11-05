Повторение Чернобыля: Минобороны предупредило о необратимых последствиях действий ВСУ

Атаки ВСУ на критически важные объекты инфраструктуры России, включая Курскую АЭС, могут привести к повторению сценариев на Чернобольской АЭС и японской АЭС «Фукусима-1». Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», — сказал он в ходе брифинга.