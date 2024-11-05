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5 ноября, 10:11

Повторение Чернобыля: Минобороны предупредило о необратимых последствиях действий ВСУ

МО РФ: Атаки ВСУ на Курскую АЭС могут привести к повторению Чернобыля и Фукусимы

Атаки ВСУ на критически важные объекты инфраструктуры России, включая Курскую АЭС, могут привести к повторению сценариев на Чернобольской АЭС и японской АЭС «Фукусима-1». Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Кириллова, одной из приоритетных целей вторжения украинской армии на территорию курского приграничья был захват Курской АЭС.

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Напомним, в начале октября ВСУ предприняли попытку прямой атаки Курской АЭС. Известно о четырёх прилётах, ни один из которых не достиг цели. Позднее информацию о сбитии беспилотника, летевшего к атомной электростанции, подтвердил губернатор региона Алексей Смирнов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jerry Vermanen

Наталья Демьянова
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