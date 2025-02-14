Атака Чернобыльской АЭС — способ Зеленского сорвать диалог между Россией и США. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам киевская администрация специально подгадала «российскую атаку» к Мюнхенской конференции, где обсуждается киевский вопрос.

«Версия о причастности России не выдерживает никакой критики. Три года мы по ЧАЭС не били и вдруг решили ударить в тот самый момент, когда между Москвой и Вашингтоном только-только наметилось что-то напоминающее взаимопонимание», — написал журналист у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что вызывает сомнения скорость, с которой Киев разместил фотографии разрушений. По его словам, создаётся впечатление, что рядом находилась заранее подготовленная группа, готовая сразу же задокументировать «преступления Москвы». Военкор подчеркнул, что украинские медиа в таких манипуляциях и инсценировках превосходят всех. В качестве примера он привёл события в Буче и ракетный удар по вокзалу в Краматорске.