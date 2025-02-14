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14 февраля, 19:13

«На троечку с минусом»: Военкор раскрыл замысел провокации Зеленского с Чернобыльской АЭС

Воекор Коц: Атакой на ЧАЭС Зеленский хотел сорвать диалог России и США

Атака Чернобыльской АЭС — способ Зеленского сорвать диалог между Россией и США. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам киевская администрация специально подгадала «российскую атаку» к Мюнхенской конференции, где обсуждается киевский вопрос.

«Версия о причастности России не выдерживает никакой критики. Три года мы по ЧАЭС не били и вдруг решили ударить в тот самый момент, когда между Москвой и Вашингтоном только-только наметилось что-то напоминающее взаимопонимание», — написал журналист у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что вызывает сомнения скорость, с которой Киев разместил фотографии разрушений. По его словам, создаётся впечатление, что рядом находилась заранее подготовленная группа, готовая сразу же задокументировать «преступления Москвы». Военкор подчеркнул, что украинские медиа в таких манипуляциях и инсценировках превосходят всех. В качестве примера он привёл события в Буче и ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

«Постановка, надо сказать, слабенькая. На троечку с минусом. Но сторонники войны до последнего украинца на Западе зацепятся и за такую халтуру», — заключил военный корреспондент.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС раздался взрыв. Позже в Сети появилось видео с моментом ЧП в Чернобыле. Оказалось, что взрыв произошёл в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. В Кремле назвали подтасовкой обвинения украинского режима о якобы российском ударе по станции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
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