Песков положил конец вбросам Украины об ударе по саркофагу Чернобыльской АЭС

Обвинения украинской стороны об ударе якобы российского дрона по защитному саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС являются очередной подтасовкой. Так ответил на вброс Киева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее всего, речь идёт об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — заметил представитель Кремля.