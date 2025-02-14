Песков положил конец вбросам Украины об ударе по саркофагу Чернобыльской АЭС
Песков назвал подтасовкой обвинения Киева о якобы ударе РФ по Чернобыльской АЭС
Повреждения на Чернобыльской АЭС. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Обвинения украинской стороны об ударе якобы российского дрона по защитному саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС являются очередной подтасовкой. Так ответил на вброс Киева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скорее всего, речь идёт об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — заметил представитель Кремля.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. Это привело к пожару, но нарушения оболочки реактора не зафиксированы, и уровень радиации остается в пределах допустимых значений.