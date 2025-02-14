Зеленский паразитирует на страшном слове «Чернобыль»: В Госдуме объяснили атаку Киева на ЧАЭС
Депутат Матвейчев назвал Зеленского торговцем страха после атаки ЧАЭС
Атака Чернобыльской АЭС свидетельствует об агонии Киевского режима, который пытается повысить ставки на фоне сдвига в переговорном процессе. Об этом в беседе с Life.ru заявили депутаты Госдумы Олег Матвейчев и Дмитрий Белик.
По словам депутата Государственной думы Олега Матвейчева, атака на ЧАЭС похожа на какой-то пиар-ход, потому что Чернобыльская АЭС в мире известна, и Зеленский просто паразитирует на том, что когда-то это было страшное слово.
Он пытается некую опасность, исходящую от России, продавать. Торговец страхом для Европы. Он действует по тем же шаблонам, что действовали и раньше, и никак не может перестроиться, никак не может понять, что в Америке теперь новый президент, новая реальность, и что продолжать все эти методы – байденовские, английские – смысла нет.
По мнению депутата, Зеленский будет проворачивать одни и те же пиар-фокусы, которым его научили: обвинять Россию и пугать Европу.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик констатирует, что сейчас мы наблюдаем агонию киевского режима и его хозяев, которые стремительно теряют почву под ногами и решают окончательно повысить ставки.
В истерике Зеленский и его кураторы из «партии войны» прибегают к ядерному шантажу как к едва ли не последней возможности сорвать мирное урегулирование, показательно обвинив в атаках на Чернобыльскую АЭС нашу страну. И сделано это в день открытия Мюнхенской конференции, что очень знаково. Было ожидаемо, что Зеленский по указке своих хозяев будет прибегать к всякого рода подлым провокациям.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило о взрыве, раздавшемся на Чернобыльской АЭС. Позже в сети появилось видео с моментом ЧП в Чернобыле. Оказалось, что взрыв произошёл в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. Инцидент вызвал пожар, но оболочка реактора не пострадала. Кремль назвал подтасовкой обвинения Киева о якобы ударе РФ по ЧАЭС.