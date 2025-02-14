Зеленский паразитирует на страшном слове «Чернобыль»: В Госдуме объяснили атаку Киева на ЧАЭС

Он пытается некую опасность, исходящую от России, продавать. Торговец страхом для Европы. Он действует по тем же шаблонам, что действовали и раньше, и никак не может перестроиться, никак не может понять, что в Америке теперь новый президент, новая реальность, и что продолжать все эти методы – байденовские, английские – смысла нет.