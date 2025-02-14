За украинской провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Зеленский, разумеется, тут же обвинил Россию в атаке на станцию. Можно не сомневаться, что его примеру последуют все, кто не хочет окончания конфликта и неизбежной смены режима. Тем более будет удобный повод — сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности», — объяснил он в беседе с RT.

Миронов предполагает, что провокация в Чернобыле могла быть срежиссирована британцами. По его словам, для Лондона, Брюсселя и остальных русофобски настроенных сил в Европе наступают тёмные времена: их политика изоляции и демонизации РФ провалилась, а успехи Армии России на поле боя пугают их. Усугубили ситуацию Штаты, резко изменившие свой курс, поэтому Лондону остаётся только изо всех сил пытаться «подложить свинью» Москве.