В ГД назвали потенциального автора провокации на Чернобыльской АЭС
Миронов: За провокацией ВСУ на ЧАЭС могут стоять британцы
За украинской провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Зеленский, разумеется, тут же обвинил Россию в атаке на станцию. Можно не сомневаться, что его примеру последуют все, кто не хочет окончания конфликта и неизбежной смены режима. Тем более будет удобный повод — сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности», — объяснил он в беседе с RT.
Миронов предполагает, что провокация в Чернобыле могла быть срежиссирована британцами. По его словам, для Лондона, Брюсселя и остальных русофобски настроенных сил в Европе наступают тёмные времена: их политика изоляции и демонизации РФ провалилась, а успехи Армии России на поле боя пугают их. Усугубили ситуацию Штаты, резко изменившие свой курс, поэтому Лондону остаётся только изо всех сил пытаться «подложить свинью» Москве.
«Ну что ж, будем и дальше бить врага на всех фронтах, в том числе на информационном. Правда как вода — дорогу найдёт. Победа будет за нами», — подытожил собеседник телеканала.
Напомним, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, об этом сообщило МАГАТЭ. Позднее в Интернет выложили сам момент происшествия. Выяснилось, что детонация случилась в новом саркофаге, защищающем повреждённый четвёртый реактор. Удар спровоцировал пожар, однако оболочка реактора не получила повреждений. Попытки Киева переложить ответственность атаку на РФ в Кремле назвали подтасовкой.
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