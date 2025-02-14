Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 19:09

В ГД назвали потенциального автора провокации на Чернобыльской АЭС

Миронов: За провокацией ВСУ на ЧАЭС могут стоять британцы

За украинской провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Зеленский, разумеется, тут же обвинил Россию в атаке на станцию. Можно не сомневаться, что его примеру последуют все, кто не хочет окончания конфликта и неизбежной смены режима. Тем более будет удобный повод — сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности», — объяснил он в беседе с RT.

Миронов предполагает, что провокация в Чернобыле могла быть срежиссирована британцами. По его словам, для Лондона, Брюсселя и остальных русофобски настроенных сил в Европе наступают тёмные времена: их политика изоляции и демонизации РФ провалилась, а успехи Армии России на поле боя пугают их. Усугубили ситуацию Штаты, резко изменившие свой курс, поэтому Лондону остаётся только изо всех сил пытаться «подложить свинью» Москве.

«Ну что ж, будем и дальше бить врага на всех фронтах, в том числе на информационном. Правда как вода — дорогу найдёт. Победа будет за нами», — подытожил собеседник телеканала.

Зеленский паразитирует на страшном слове «Чернобыль»: В Госдуме объяснили атаку Киева на ЧАЭС
Зеленский паразитирует на страшном слове «Чернобыль»: В Госдуме объяснили атаку Киева на ЧАЭС

Напомним, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, об этом сообщило МАГАТЭ. Позднее в Интернет выложили сам момент происшествия. Выяснилось, что детонация случилась в новом саркофаге, защищающем повреждённый четвёртый реактор. Удар спровоцировал пожар, однако оболочка реактора не получила повреждений. Попытки Киева переложить ответственность атаку на РФ в Кремле назвали подтасовкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar