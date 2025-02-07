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Регион
7 февраля, 05:00

Четыре шпионки СБУ задержаны в России за подготовку терактов против офицеров Минобороны

ФСБ задержала четырёх женщин, готовивших теракты против офицеров РФ по заказу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против высокопоставленных российских офицеров Минобороны и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС отметили, что эти женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания.

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Ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на электричке в Кавминводах, который был запланирован приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. Также в Подмосковье был задержан шпион Киева, причастный к ряду диверсий на территории РФ

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Life.ru

Оксана Попова
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