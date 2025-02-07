Четыре шпионки СБУ задержаны в России за подготовку терактов против офицеров Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против высокопоставленных российских офицеров Минобороны и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.