В Якутии задержали 10 членов нарко-ОПГ

В Якутии прошло задержание 10 членов организованной преступной группы (ОПГ), которая промышляла незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

«Органами полиции по материалам регионального УФСБ в отношении десяти лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК России. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что сотрудники УФСБ пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Организатором является 32-летний житель Татарстана, который также привлёк к продаже запрещённых веществ 21-летнего жителя города Нерюнгри, а также восемь курьеров, проживавших в Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, города Москвы и Московской области, где и велась незаконная деятельность.

ФСБ изъяла свыше пяти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения, а также более 450 доз психоактивного вещества психоделического типа. Также было найдено 30 миллионов рублей наличкой и 10 миллионов на криптовалютных счетах.