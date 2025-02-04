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Регион
4 февраля, 10:20

Москвича поймали с килограммами наркотиков в подгузниках

В Якутии задержали москвича с 4 кг мефедрона в детском питании и подгузниках

В Якутии задержали 28-летнего москвича, который планировал сбыть наркотики. При обысках у него обнаружили четыре килограмма синтетических запрещённых веществ, спрятанные в подгузниках и банках из-под детского питания, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Якутии задержали мужчину с четырьмя килограммами мефедрона в банках для детского питания и подгузниках. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Злоумышленник по указанию кураторов привёз в город Якутск наркотические средства для сбыта. Криминальный товар спрятал в банках для детского питания. В дальнейшем запрещённые вещества были упакованы в свёртки и спрятаны в подгузники», — говорится в публикации.

В ходе обысков в жилье задержанного нашли восемь пакетов с кристаллобразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон, общей массой около четырёх килограммов. Возбуждено уголовное дело в рамках статей 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон
Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве полиция задержала пассажира такси, который провозил наркотики в музыкальной колонке. Внутри устройства нашлись два свёртка по 0,6 и 300 граммов, в которых были мефедрон и амфетамин.

Юрий Лысенко
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