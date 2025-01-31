Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон
«Газета.ru»: У главы РАЭК Гребенникова нашли 2 грамма мефедрона
Сергей Гребенников. Обложка © VK / РАЭК
Два грамма мефедрона нашли у директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. На него завели уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков, передаёт «Газета.ru». Он будет находиться под арестом до 16 марта.
«Уголовное дело на Сергея Гребенникова было возбуждено ещё 16 января следственным отделом МВД. Задержали главу РАЭК днем 24 января. В тот же день ему предъявили обвинение <...> У него нашли два грамма мефедрона, формально это особо тяжкое преступление. Под арестом Гребенников будет находиться до 16 марта», — рассказал информированный источник.
Сейчас руководителем РАЭК является Екатерина Демкина, которая была избранна на эту должность 13 декабря. В прошлом году компанию Гребенникова «Рунет Медиа Холдинг» ФНС потребовала признать банкротом.
Ранее была информация о том, что два грамма наркотиков, найденные у Гребенникова, оказались кокаином. Решение об аресте директора РАЭК принималось Тверским районным судом Москвы. Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году.