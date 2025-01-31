Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон

Два грамма мефедрона нашли у директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. На него завели уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков, передаёт «Газета.ru». Он будет находиться под арестом до 16 марта.

«Уголовное дело на Сергея Гребенникова было возбуждено ещё 16 января следственным отделом МВД. Задержали главу РАЭК днем 24 января. В тот же день ему предъявили обвинение <...> У него нашли два грамма мефедрона, формально это особо тяжкое преступление. Под арестом Гребенников будет находиться до 16 марта», — рассказал информированный источник.