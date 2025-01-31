В Подмосковье задержали студента, который поджёг батарейный шкаф на ж/д путях

В Московской области транспортная полиция задержала студента, который поджёг батарейный шкаф на железной дороге. Устройство, которое находилось на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2, было предназначено для резервного питания светофора. Содержимое шкафа выгорело полностью, сообщили в пресс-службе МВД России.

Кадры задержания злоумышленника. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Злоумышленником оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже. Задержанный рассказал, что в телеграме с ним связался неизвестный и за 40 тысяч рублей предложил устроить поджог на железной дороге. Студент согласился, ночью отогнул дверцу батарейного шкафа и при помощи легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Видео с места преступления парень отправил заказчику, но обещанных денег так и не получил.

«26 числа поехал на такси на эту точку и поджёг шкаф. В январе я познакомился с человеком, он предложил мне работу. <...> Нужно было поджечь шкафы», — рассказал задержанный.

Студент признал свою вину и раскаялся. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.