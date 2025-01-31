Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 10:50

У арестованного директора РАЭК нашли два грамма кокаина

«Газета.ru»: У арестованного главы РАЭК Гребенникова нашли два грамма наркотиков

Сергея Гребенников. Обложка © VK / РАЭК

Сергея Гребенников. Обложка © VK / РАЭК

У арестованного директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова в ходе досмотра были обнаружены наркотики. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.

«Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — приводит издание слова собеседника.

Тем временем агентство ТАСС уточняет, что речь идёт о кокаине.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал Гребенникова по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году. Ассоциация объединяет крупнейшие компании, работающие в российской IT-сфере. Также РАЭК представляет интересы игроков отрасли на различных площадках, в том числе в госорганах.

Главный семеновод Свердловской области арестован за выращивание конопли
Главный семеновод Свердловской области арестован за выращивание конопли
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar