У арестованного директора РАЭК нашли два грамма кокаина

У арестованного директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова в ходе досмотра были обнаружены наркотики. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал Гребенникова по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году. Ассоциация объединяет крупнейшие компании, работающие в российской IT-сфере. Также РАЭК представляет интересы игроков отрасли на различных площадках, в том числе в госорганах.