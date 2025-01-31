У арестованного директора РАЭК нашли два грамма кокаина
«Газета.ru»: У арестованного главы РАЭК Гребенникова нашли два грамма наркотиков
Сергея Гребенников. Обложка © VK / РАЭК
У арестованного директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова в ходе досмотра были обнаружены наркотики. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.
«Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — приводит издание слова собеседника.
Тем временем агентство ТАСС уточняет, что речь идёт о кокаине.
Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал Гребенникова по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году. Ассоциация объединяет крупнейшие компании, работающие в российской IT-сфере. Также РАЭК представляет интересы игроков отрасли на различных площадках, в том числе в госорганах.