Главный семеновод Свердловской области арестован за выращивание конопли

Начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского отправили под стражу по подозрению в выращивании конопли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Игорь Крупский <…> — под стражей до 23 февраля, [в отношении него возбуждено уголовное дело по] п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что Крупский выращивал коноплю в квартире своего друга. В ходе обысков было обнаружено более 100 горшков растения. Товарища чиновника тоже задержали. Был и третий фигурант, у него нашли 20 пакетиков вещества и назначили запрет некоторых действий.