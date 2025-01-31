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Регион
31 января, 08:48

Глава РАЭК арестован по наркотической статье

Главу РАЭК Сергея Гребенникова арестовали по статье 228 УК РФ

Глава РАЭК Сергей Гребенников. Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава РАЭК Сергей Гребенников. Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников был задержан по обвинению в производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Данные о деле опубликованы на сайте Тверского районного суда. Ассоциация, которую возглавляет фигурант дела, объединяет более 150 компаний рынка электронных коммуникаций.

Пресс-служба Тверского суда подтвердила РБК, что речь идёт именно о Сергее Гребенникове. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса, что подразумевает совершение преступления в значительном размере. За это ему может грозить тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет с возможным наложением штрафа.

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Марина Фещенко
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