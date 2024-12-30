Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 14:00

В Москве задержали актёра Яничева с пакетом кокаина

Алексей Яничев. Обложка © Kino-teatr

Алексей Яничев. Обложка © Kino-teatr

В центре Москвы с пакетом кокаина был задержан актёр Алексей Яничев. Теперь ему грозит до восьми лет заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«37-летний Яничев был задержан на Покровке. При нём правоохранители обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Он был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что изъятое является кокаином», — сказал собеседник агентства.

На Яничева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, что предусматривает срок от четырёх до восьми лет. Актёр снимался в фильмах «Слепая», «Голоса ушедших душ». Ранее он уже попадал в поле зрении полиции, когда его подозревали в причинении смерти по неосторожности.

Вооружённый неадекват под наркотиками пытался ворваться в лицей в Волгограде
Вооружённый неадекват под наркотиками пытался ворваться в лицей в Волгограде

Недавно девушка, которая страдает от наркотической зависимости, заблудилась и насмерть замёрзла в лесу под Клином в Московской области. Она там искала тщательно спрятанную закладку. 27 декабря её замёрзшее тело нашли в лесу.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Наркотики
  • Знаменитости
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar