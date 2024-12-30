В Москве задержали актёра Яничева с пакетом кокаина

В центре Москвы с пакетом кокаина был задержан актёр Алексей Яничев. Теперь ему грозит до восьми лет заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«37-летний Яничев был задержан на Покровке. При нём правоохранители обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Он был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что изъятое является кокаином», — сказал собеседник агентства.

На Яничева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, что предусматривает срок от четырёх до восьми лет. Актёр снимался в фильмах «Слепая», «Голоса ушедших душ». Ранее он уже попадал в поле зрении полиции, когда его подозревали в причинении смерти по неосторожности.