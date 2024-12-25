Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 12:29

Вооружённый неадекват под наркотиками пытался ворваться в лицей в Волгограде

Мужчина с ножом задержан при попытке ворваться в лицей в Волгограде

Полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который пытался ворваться в лицей в Тракторозаводском районе Волгограда. О нейтрализации злоумышленника сообщили в областном ГУ МВД России.

Мужчина с ножом задержан при попытке ворваться в лицей в Волгограде. Видео © Телеграм / Жесть Волгограда / ГУ МВД России по Волгоградской области

«На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения», – уточнили в полиции.

Нож задержанного в Волгограде неадеквата. Фото © Телеграм / ГУ МВД России по Волгоградской области

Нож задержанного в Волгограде неадеквата. Фото © Телеграм / ГУ МВД России по Волгоградской области

В настоящее время проводится проверка, в результате действий неадеквата никто из учеников и сотрудников не пострадал. После задержания мужчина пытался спрятать лицо от камер, причины своих действий он не раскрыл. Оружие у него изъяли.

А ранее Life.ru сообщал, что в филиале краснодарской школы № 94 вечером 6 декабря ученик напал на сверстников с ножом. Конфликт, вероятно, возник из-за попытки защитить девочку. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в больницу были госпитализированы четыре ребёнка. Всех пострадавших уже выписали и перевели на амбулаторное лечение.

Подростка, устроившего поножовщину в школе в Краснодаре, депортируют из России
Подростка, устроившего поножовщину в школе в Краснодаре, депортируют из России
Обложка ©

Жесть Волгограда

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar