Вооружённый неадекват под наркотиками пытался ворваться в лицей в Волгограде

Полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который пытался ворваться в лицей в Тракторозаводском районе Волгограда. О нейтрализации злоумышленника сообщили в областном ГУ МВД России.

Мужчина с ножом задержан при попытке ворваться в лицей в Волгограде. Видео © Телеграм / Жесть Волгограда / ГУ МВД России по Волгоградской области

«На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения» , – уточнили в полиции.

В настоящее время проводится проверка, в результате действий неадеквата никто из учеников и сотрудников не пострадал. После задержания мужчина пытался спрятать лицо от камер, причины своих действий он не раскрыл. Оружие у него изъяли.