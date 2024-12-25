Вооружённый неадекват под наркотиками пытался ворваться в лицей в Волгограде
Мужчина с ножом задержан при попытке ворваться в лицей в Волгограде
Полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который пытался ворваться в лицей в Тракторозаводском районе Волгограда. О нейтрализации злоумышленника сообщили в областном ГУ МВД России.
Мужчина с ножом задержан при попытке ворваться в лицей в Волгограде. Видео © Телеграм / Жесть Волгограда / ГУ МВД России по Волгоградской области
«На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения», – уточнили в полиции.
Нож задержанного в Волгограде неадеквата. Фото © Телеграм / ГУ МВД России по Волгоградской области
В настоящее время проводится проверка, в результате действий неадеквата никто из учеников и сотрудников не пострадал. После задержания мужчина пытался спрятать лицо от камер, причины своих действий он не раскрыл. Оружие у него изъяли.
А ранее Life.ru сообщал, что в филиале краснодарской школы № 94 вечером 6 декабря ученик напал на сверстников с ножом. Конфликт, вероятно, возник из-за попытки защитить девочку. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в больницу были госпитализированы четыре ребёнка. Всех пострадавших уже выписали и перевели на амбулаторное лечение.