Домодедово приземляют. За что Генпрокуратура России хочет засудить владельца аэропорта Дмитрия Каменщика К компаниям группы «Домодедово», генерирующим около 60 млрд рублей выручки, появились претензии. Возможно, они касаются вопросов приватизации аэропорта в 90-е годы. Как воздушная гавань досталась Дмитрию Каменщику и в какие неприятности он уже попадал? 29 января, 21:15 Владелец группы «Домодедово» Дмитрий Каменщик. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Щербак / Артём Геодакян

Что не так с аэропортом Домодедово

В среду стало известно, что по итогам проверки порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения воздушной гаванью, включая её бенефициара Дмитрия Каменщика, а также нескольких российских и иностранных юрлиц, связанных с аэропортом. Суть исковых претензий пока не раскрывается.

Иск подан к 32 юрлицам. По данным Life.ru, почти все они принадлежат Дмитрию Каменщику (прямо либо через цепочки фирм) целиком, при этом пять из них открыты меньше года назад. Кроме них, в списке кипрская компания Alamo (Trustee) Cy Limited и похожая по названию «Аламо лимитед», зарегистрированная в Москве. Данные о доходах публикуют 20 компаний, их совокупная выручка — по самым скромным подсчётам, более 60 миллиардов рублей.

Это уже не первое дело, связанное с переходом инфраструктурного объекта в частные руки. В 2004 году законность передачи прав собственности пыталось оспорить Росимущество. Тогда фигурантом разбирательств была компания «Ист лайн» — первый оператор и владелец московского аэропорта Домодедово. Впрочем, неудачно — в течение последующих четырёх лет президиум Высшего арбитражного суда тремя решениями подтвердил законность сделок.

Интересно, что лишь после этого стало известно, кто реальный владелец Домодедово, — в 2011 году Каменщик сам признал, что является конечным и единственным бенефициаром комплекса. В «Ист лайне» он числился лишь как председатель совета директоров.

Длинный список компаний группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Фото © spark-interfax.ru

В целом деятельность бизнесмена уже давно в поле зрения как российских служителей Фемиды, так и западных правительств: аэропорт Домодедово является объектом стратегического назначения и параллельно местом пересечения финансовых интересов крупных как российских, так и международных игроков. Это обстоятельство, возможно, и служит отправной точкой всех неприятностей владельца воздушной гавани за последние 20 лет.

В какие неприятности попадал владелец аэропорта

В 2016 году в России Каменщик был задержан по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по делу о теракте 2011 года — напомним, тогда террорист-смертник подорвал себя в зале международных отлётов, в результате чего погибли 37 человек и 117 пострадали. Дело в его отношении было закрыто лишь спустя восемь месяцев за отсутствием состава преступления.

В январе 2018 года Каменщик был включён в так называемый кремлёвский доклад Минфина США, составленный в рамках законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и подписанный в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом. В докладе был приведён список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, кто, по мнению Вашингтона, близок к руководству России.

Следом за этим одно из российских деловых изданий, ссылаясь на некоего неназванного инвестбанкира, опубликовало информацию о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал поиск покупателей на аэропорт Домодедово. Причём Каменщик якобы рассматривал возможность продажи 100% своего актива за 5 миллиардов долларов. Публикация оказалась резонансной, и бизнесмену даже пришлось опровергать данные через Forbes.

Пандемия коронавируса в 2020–2021 годах резко сказалась на бизнесе Каменщика. В тот период СМИ писали о волне сокращений и урезаний зарплат сотрудников холдинга на фоне резкого падения интенсивности авиасообщения. По итогам 2021 года бизнесмен даже попал в тройку самых обнищавших миллиардеров по версии Forbes: его состояние, по мнению экспертов журнала, уменьшилось на 668 миллионов долларов — до 1,8 миллиарда.

Фото © ТАСС / Максим Стулов

В 2022 году, с началом СВО, Дмитрию Каменщику пришлось спасать свою суперяхту Flying Fox из-под международных санкций. Несмотря на то что в тот момент под санкции он сам не подпал, в марте сотрудники Министерства внутренней безопасности США нашли его судно в Санто-Доминго и провели на нём обыск. После этого — в мае яхту уже видели в Турции, а позже — в октябре — у берегов Малайзии.

Кто такой Дмитрий Каменщик

Каменщику 56 лет, он родился на Урале, в Свердловске (ныне Екатеринбург), в семье радиофизиков, работавших начальниками вычислительных центров на закрытых предприятиях. После службы в танковых войсках в 1990 году он приехал в Москву, где поступил в МГУ на философский факультет, а закончил — в 2000 году — социологический.

В бизнес, как утверждает официальная биография, он попал в 23 года — то есть в 1991 году. Это была компания «Ист лайн», занимавшаяся экспедированием и авиационными перевозками грузов. Парня наняли как генерального представителя компании в Москве. Офис представительства располагался в съёмной квартире Каменщика, «потому что там был телефон». Интересно, что ещё одним ключевым сотрудником предприятия стал Александр Бурков — будущий губернатор Омской области.

Яхта Flying Fox российского бизнесмена Дмитрия Каменщика в порту Дон-Диего в Доминикане. Фото © ТАСС / ЕРА / Orlando Barria

«Ист лайн» изначально работала с аэропортом Домодедово, постепенно занимая все ниши функционирования комплекса. Остатки имущества аэродрома, которые по закону нельзя было приватизировать, были переданы коммерсантам в долгосрочную аренду сроком на 75 лет в 1998 году. Тогда же Каменщик стал председателем совета директоров аэропорта Домодедово.

В 2024 году коммерсант занял 62-ю строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на март того года (когда был опубликован рейтинг) составляло 2,2 миллиарда.

Скромный бизнес люкс-класса

Среди прочего бизнесмен известен в мире как владелец суперяхты Flying Fox стоимостью 400 миллионов долларов. Похоже, Flying Fox появилась в его собственности не случайно. В юности Дмитрий Каменщик состоял в отряде «Каравелла», созданном в Свердловске детским писателем Владиславом Крапивиным. В советское время он имел официальное название «Пресс-центр и парусная флотилия журнала «Пионер». Там будущий владелец Домодедово изучал морское дело и ходил под парусом на самодельных фанерных яхтах по Визовскому пруду.

Flying Fox спущена на воду в 2019 году, она имеет длину 136 метров и ширину 22,5 метра, крейсерскую скорость в 17 и максимальную в 20 узлов. Здесь расположены морские террасы, платформы и огромный бассейн на корме по всей ширине главной палубы. Борт может принять 54 члена экипажа, включая капитана, а также 22 гостя, которых размещают в 11 каютах люкс-класса, состоящих из спальни с кроватью размера king-size и ванной комнаты.

Яхта Flying Fox. Фото © lurssen.com

Обычно яхта сдаётся в аренду — как выяснил Life.ru, стоимость недельного отдыха на борту обойдётся заказчику в 3–4 миллиона долларов в зависимости от маршрута. В последнее время яхта совершает круизы по Индийскому океану, Западному Средиземноморью и вдоль берегов Африки.

Какие крупные предприятия перешли в собственность государства

Если претензии Генпрокуратуры касаются итогов приватизации аэропорта Домодедово, то шансы Каменщика потерять актив довольно высоки — подобные прецеденты в России уже были. В марте прошлого года Арбитражный суд Челябинской области постановил национализировать три предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) — одного из промышленных гигантов региона с годовой выручкой около 170 миллиардов рублей. Иск в суд в начале февраля подала Генпрокуратура с формулировкой «незаконная приватизация в 1990-е», а следом был задержан и владелец компании — мультимиллионер из списка Forbes Юрий Антипов.

В мае Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа», владельцами которой было близкое окружение беглого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следователей, бизнес имел «коррупционное происхождение». Перед этим судебные приставы арестовали счета и активы на беспрецедентную сумму — 100 триллионов рублей.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного государственного управления в компании «Главпродукт», которая производит более 500 наименований консервов, включая тушёнку, сгущёнку и паштеты. Она принадлежит ООО «Промсельхозинвест», владельцем которого является американская Universal Beverage Company. Все 100% долей в уставном капитале «Главпродукта» перешли в ведение Росимущества. Также под временное управление государства попали акции и доли других консервных производителей — ООО «Балтийский консервный завод», АО «Орёлпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод». Все они также связаны с «Промсельхозинвестом».

Авторы Евгений Кузнецов