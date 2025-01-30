На Ставрополье ФСБ задержала исламиста, планировавшего подорвать электричку

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на электричке в Кавминводах, который был запланирован приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадры задержания террориста, планировавшего подрыв электрички на Ставрополье. Видео © ЦОС ФСБ России

«Задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещённой в РФ международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник планировал дистанционно подорвать пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды. Он успел осуществить разведку района и приобрести необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он собирался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к рядам международной террористической организации. В ходе задержания по месту его жительства в Ессентуках были обнаружены составные части, химические вещества и элементы, необходимые для сборки самодельного взрывного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ.