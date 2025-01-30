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Регион
30 января, 07:54

ФСБ показала видео задержания россиянина за серию диверсий по заданию СБУ

Пресс-служба ФСБ России опубликовала видео задержания мужчины, который совершил серию диверсий по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). На кадрах видно, как сотрудники силового ведомства задерживают диверсанта в автомобиле, а после везут на дачу показаний.

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ России

«Данный человек снабдил меня инструкциями по технике безопасности, конспирации, изготовлению устройств, которые были в последующем использованы в акциях. И также было дано обещание при первой же моей просьбе или возникновении опасности вывести меня за границу и предоставить мне коридор для выезда», — отметил диверсант.

В настоящее время задержанный даёт признательные показания в рамках возбужденного уголовного дела по статье о диверсии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали диверсанта, совершавшего поджоги по заданию ВСУ. По данным ФСБ РФ, в 2023 и 2024 годах мужчина поджёг военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции. Ему обещали предоставить поддельные документы для выезда в Европу в обмен на выполнение заданий.

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ЦОС ФСБ России

Дарья Нарыкова
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