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Регион
30 января, 06:54

В Подмосковье задержан шпион Киева, причастный к ряду диверсий на территории РФ

В Подмосковье задержали диверсанта, совершавшего поджоги по заданию ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московской области россиянина, который совершил ряд диверсий в РФ по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ РФ).

В 2023 и 2024 годах диверсант поджёг военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции по указанию СБУ. Украинский куратор обещал предателю предоставить поддельные документы для выезда в Европу в обмен на выполнение заданий, однако обманул его. Задержанный признался в своих действиях, что подтвердило его причастность к преступной деятельности.

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Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали лётчика гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. На допросе мужчина рассказал, что в основном, после получения необходимых указаний, он обменивал рубли на криптовалюту и переводил средства на указанный счёт. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Пилоту светит пожизненный срок.

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Life.ru

Оксана Попова
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