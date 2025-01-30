В Подмосковье задержан шпион Киева, причастный к ряду диверсий на территории РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московской области россиянина, который совершил ряд диверсий в РФ по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ РФ).

В 2023 и 2024 годах диверсант поджёг военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции по указанию СБУ. Украинский куратор обещал предателю предоставить поддельные документы для выезда в Европу в обмен на выполнение заданий, однако обманул его. Задержанный признался в своих действиях, что подтвердило его причастность к преступной деятельности.